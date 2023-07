Jasper Philipsen: "Ik was mijn team kwijt, maar plots was daar Van der Poel met een geweldige beurt"

Deze keer was er geen discussie over de overwinning van Jasper Philipsen. "Caleb (Ewan) kwam wel nog heel dicht, dus ik ben blij dat er snel bevestiging kwam."

"Het was eigenlijk een heel eenvoudige rit. Iedereen wou zijn benen sparen voor de Pyreneeën en wat daarna nog komt."

"Op het circuit hoorde ik overal valpartijen rondom mij. Onder meer Fabio Jakobsen viel naast mij. Dat was natuurlijk minder leuk."

"Plots was het hectisch met al die bochten, die vrij technisch waren. Ik dacht dat het een veilige finish zou zijn met die brede wegen, maar die bochten maakten het toch gevaarlijk. Iedereen gaat ook all in voor een etappe in de Tour."

"Op het einde raakte ik mijn team kwijt, maar uiteindelijk vond ik Mathieu (van der Poel) terug en deed nog een enorme beurt om mij naar voren te brengen."

"In de sprint zelf verkrampten mijn benen een beetje, dus ik was blij dat ik Caleb uiteindelijk nog kon afhouden."

Philipsen staat nu ook stevig in het groen, met 70 punten meer dan Victor Lafay. "Het ziet er inderdaad goed uit, maar we zijn ook nog maar 4 ritten ver. De Tour is nog lang, al gaan we het groen toch al proberen te verdedigen."