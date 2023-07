Sporza Tour vindt klachten over Philipsen overdreven: "Hem declasseren zou brug te ver zijn"

"Ze waren dus weer indrukkwekkend, maar daar komt wel een houdbaarheidsdatum op", gaat hij verder. "Die timing moet in orde blijven."

"Toen besefte je dat er ergens een wiel gegrepen moest worden of dat ze veel te vroeg op kop zouden zitten, maar dat deden ze uiteindelijk wonderwel."

Na overwinningen in etappes 3 en 4 schrijft Jasper Philipsen ook rit 7 op zijn naam. Maar de sprint verliep vandaag zeker niet vlekkeloos.

De hattrick is compleet.

Philipsen verlaat zijn lijn, maar je kan toch niet verwachten dat een sprinter vol in de wind gaat rijden?

Toch bleek niet de timing van de sprinttrein, maar wel een manoeuvre van Philipsen achteraf het grote gespreksthema.

"Als een duveltje uit een doosje komt Mark Cavendish plots op rechts", vertelt Nys. "Philipsen ziet dat en springt ernaartoe, naar de andere kant van de baan."

"Maar daardoor zet hij Girmay klem, die zijn sprint volledig in het water ziet vallen."

"Hij verlaat inderdaad zijn lijn", pikt Vandegoor in. "Maar je kan toch niet verwachten van een sprinter dat hij vol in de wind rijdt? Het is toch normaal dat hij naar dat wiel van Cavendish springt?"

"Als hij dat niet doet, wint Girmay waarschijnlijk de rit", oordeelt Nys.