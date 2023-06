Tim Merlier geeft tricolore niet zonder slag of stoot af: "3e keer kampioen is het grote doel"

Gent 2019 en Middelkerke 2022. Die twee trofeeën staan al in de prijzenkast van Tim Merlier te blinken. In Izegem krijgt hij een uitgelezen kans om voor de 3e keer Belgisch kampioen te worden.

"Eén keer is speciaal, twee keer héél speciaal, maar een derde keer, dan kom je in een heel mooi lijstje te staan (naast Rik Van Steenbergen en Stijn Devolder, net onder Tom Steels). Dat is nu mijn doel, dat steek ik niet onder stoelen of banken."

In vergelijking met vorig jaar voelt Merlier zich alvast een stuk beter. "Toen startte ik met een gat in mijn arm en na 2 maanden antibiotica. Nu ben ik goed uit de Ronde van Zwitserland gekomen. Ik ben goed tot heel goed."

Om te winnen, moet Merlier kunnen sprinten en dus moet hij de driedubbele passage over de Monteberg en Kemmelberg overleven. "Op het BK in Gent kregen we ook zoiets en dat is toen toch gelukt. Het is daarna nog lang tot de aankomst, dus je kunt nog veel rechtzetten."