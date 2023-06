Bondscoach Serge Pauwels gelooft niet in "makkelijk" BK: "Zou wel eens hele dag koers kunnen zijn"

Zowat iedereen verwacht dat er straks door een grote groep gesprint wordt in Izegem. "Alle grote ploegen hebben een sprinter, maar al die kopmannen hebben ook ploegmaats die mee kunnen schuiven in de lange vlucht", waarschuwt Pauwels.

"Dat komt omdat het BK in België een verplichte wedstrijd is", zegt bondscoach development Serge Pauwels. "In het buitenland slaan de toppers of de renners die naar de Tour gaan het nationale kampioenschap wel eens over om geen risico's te nemen. Maar hier dus niet."

De Kemmel en de hitte: "Echt een zware koers"

Een ander mogelijk gevaar voor de sprinters is de beklimming van de Kemmelberg, die in het middenstuk van de koers 3 keer beklommen én afgedaald wordt. Vooral dat laatste wordt niet overal op gejuich onthaald.

"Er valt iets voor te zeggen dat dat inderdaad nogal gevaarlijk is. Renners die naar de Tour gaan, nemen niet graag risico's in de weken voordien. Ze dalen wel niet af via de kasseien, maar via het smalle paadje."

"Als de passages door de Kemmelberg straks voor een fantastische koers zorgen, zullen we zeggen: subliem dat die erin zat. Maar als iemand door een val de Tour moet missen, dan is dat wel heel erg zuur."

Ook het weer - het kwik stijgt weer naar de 30 graden - zal een rol spelen. "Absoluut. Dat zorgt toch echt voor een zware wedstrijd."

"Volgens mij zullen we geen vroege ontsnapping krijgen, maar wel strijd tot aan de heuvelzone, met daar dan die driedubbele passage over de Kemmelberg. Ik denk dat we een hele dag koers zullen krijgen."