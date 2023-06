Jouw gids voor BK wielrennen in Izegem: parcours, deelnemers, livestream

West-Vlaanderen is ook dit jaar the place to be voor de Belgische titel op de weg. Het parcours in Izegem lijkt de sprinters uit te nodigen. Krijgen we een krachtmeting tussen Tim Merlier, Jasper Philipsen en Wout van Aert? En eist Lotte Kopecky haar driekleur weer op? Lees het hier in onze BK-gids.