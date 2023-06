Karl Vannieuwkerke ziet één topfavoriet voor BK: "Wie Philipsen klopt, wordt Belgisch kampioen"

De Belgische driekleur is een hebbeding in het peloton. De laatste jaren hing de kampioenentrui om heel wat sterke schouders. Ook dit jaar tipt Karl Vannieuwkerke een krachtpatser: Jasper Philipsen. "Hij is door zijn hoogtestage voor de Tour het best voorbereid", vindt de commentator.

"Een weinig selectief parcours." De samenvatting van de route voor zondag is vrij simpel. "Alles leent zich dan ook tot een strijd tussen de snelle mannen", vertelt Karl Vannieuwkerke. Hij kent de streek rond Izegem als West-Vlaming prima en heeft er zelf ook ooit nog gekoerst met onder meer Van Petegem, Museeuw en McEwen. "Meer dan de brug over de autostrade ligt er niet qua hellingen", lacht hij. "Al hebben ze mij er daar destijds wel afgereden."

De blokken zijn zodanig groot dat er zomaar 15-20 man kan wegrijden. Karl Vannieuwkerke

Zo'n vaart zal het zondag wellicht niet lopen bij de favorieten. "Maar Remco Evenepoel kan het altijd forceren met een late uitval", stelt de commentator. "In Gullegem Koerse dacht iedereen ook dat het op een vlak parcours onmogelijk zou zijn om weg te rijden, maar daar deed hij het ook gewoon." Of misschien slaagt een grotere groep er wel in zich af te scheiden en zo een sprint te ontlopen? "De verschillende blokken zijn zodanig groot dat er zomaar een groep van 15-20 man kan wegrijden in de beginfase." In die beginfase krijgen de renners 3 keer de Monteberg en de Kemmelberg voor de wielen. "Als een groep weg is na de heuvelzone, kan het zomaar zijn dat geen enkele ploeg er nog belang bij heeft om het gat te dichten", voorspelt Vannieuwkerke.

Krijgen we zondag net als in Gullegem een solo van Evenepoel?

Dupont op het podium?

Ook de wind speelt zondag hoogstwaarschijnlijk in het voordeel van de sprinters. "Met een stevige zuidwestenwind was er wel iets mogelijk geweest, maar nu wordt dat een pak moeilijker." Alles lijkt dan ook te wijzen op een clash tussen de rassprinters. En die zullen in groten getale aanwezig zijn. Tim Merlier verdedigt zijn titel, Jordi Meeus verkeert in goede vorm en Gerben Thijssen kon dit seizoen ook al een paar keer winnen. "Maar voor mij is Jasper Philipsen de topfavoriet", stelt Vannieuwkerke.

Timothy Dupont kan de verrassing van het BK worden. Karl Vannieuwkerke

"Hij heeft dankzij zijn hoogtestage voor de Tour de beste voorbereiding achter de rug. Wie Philipsen klopt, wordt Belgisch kampioen volgens mij." "Maar ook Wout van Aert mogen we natuurlijk niet vergeten, hé. Een Wout in topvorm kan al die mannen kloppen. Al weet ik niet of hij die echte snelheid nog heeft", laat Vannieuwkerke optekenen. "Timothy Dupont is ook sterk aan het rondrijden. Hij kan de verrassing van het BK worden. Het zou me niet verbazen als hij op het podium staat. Als ik één verrassing moet tippen, noem ik hem."

Dupont kon dit seizoen al vieren in Griekenland.

"Het mag wel wat zwaarder"