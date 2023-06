Pechvogel Remco Evenepoel kan nog lachen: "Ik heb me iets te veel gesmeten"

"Ik had er nochtans zin in", vertelde Remco Evenepoel na het BK tijdrijden, dat door de regen een echte uitdaging was geworden.

"Regen is voor niemand leuk op een technisch parcours met een tijdritfiets, maar ik keek er naar uit om me te smijten. Ik heb me misschien iets te veel gesmeten bij de start", gniffelde hij.

Evenepoel kwam al heel snel ten val. Wat liep er mis? "Ik weet het niet, mijn voorwiel was gewoon weg. Ik kwam niet aan mijn remmen en draaide niet verkeerd in."

"Ik had meteen het goeie gevoel en ik vond mijn ritme, maar ik schoof weg. Dat kan gebeuren."

"Het was meteen duidelijk dat ik niet zou winnen. Eén foutje en je weet dat het gedaan is."

"Ze riepen nog dat het podium mogelijk was en ik ben blijven vechten. Ik kreeg meer vertrouwen, maar het is niet gelukt."

"Jammer, maar ik heb het maximum gegeven ondanks die pech. Het was zeker niet slecht. Ik reed een goeie tijdrit, maar zo hoort het: met vallen en opstaan."