Jasper Philipsen: "Ritwinst in de Tour als Belgisch kampioen is altijd mooier"

Jasper Philipsen boekte vorige week een ritzege in de Baloise Belgium Tour, maar kwam er ook ten val.

"Ik verloor er wat vel, maar het valt goed mee", lacht de sprinter van Alpecin-Deceuninck.

Zijn voorbereiding richting het BK is dus al bij al vlekkeloos verlopen. "Het is geen geheim dat we een sterke ploeg hebben. We zijn talrijk en het parcours moet me liggen."

"We zijn gemotiveerd om die Belgische trui te nemen, al wordt het zeker niet simpel. Het BK is altijd speciaal met heel veel gegadigden."

Is dit een hoofddoel voor de pijlsnelle Philipsen? "Dit past in mijn voorbereiding op de Tour. Ik probeer er een doel van te maken."