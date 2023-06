TikTokster Leentje Van Meirhaeghe realiseert haar sprookje: "Nu een glaasje champagne en daarna zien we wel"

Met veel flair rolde ze om 14:06 uur als eerste van het startpodium in Herzele. Uiteindelijk legde ze haar tijdrit af in 38 minuten en 21 seconden, op slechts 11 seconden van de voorlaatste. Ze kwam zo dicht bij haar doel - als voorlaatste eindigen. Desondanks is ze meer dan tevreden na haar tijdrit:

“De regen weerhield me ervan om risico's te nemen, wat jammer was. Maar ik ben zo blij dat ik het uiteindelijk toch heb gedaan. Nu is het tijd om te vieren, eerst met een glaasje champagne en daarna zien we wel.”

“Hoewel ik nog steeds hoop op de voorlaatste plek, maakt het eigenlijk niet uit als ik de laatste zou eindigen. Ik ben vooral blij dat ik hier ben. Die andere meiden hebben veel harder getraind en verdienen het meer dan ik om bovenaan te staan.”

“Mijn volgende doel is nog niet vastgesteld, dus alle suggesties zijn welkom. Ik sta open voor een nieuwe uitdaging en laat het gewoon op me afkomen.”

Enkele tips? “Goede organisatie, zorg voor goede begeleiding en blijf gemotiveerd. Discipline is van groot belang. Ik geloof er sterk in dat als je een doel voor ogen hebt, je het kunt bereiken.”