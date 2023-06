Hoe Leentje zonder fietservaring haar weg vond naar het BK tijdrijden:"Nog nooit op een tijdritfiets gezeten"

U heeft haar misschien al eens zien passeren op sociale media: Leentje 'from marketing' Van Meirhaeghe. Met volledige toewijding heeft de onervaren renster zich een heel jaar lang voorbereid op haar grootste droom: het BK tijdrijden. Leentje besloot haar reis naar het BK dagelijks te delen via sociale media. Haar TikTok-kanaal genaamd "Leentje's 298 Days Challenge" heeft al meer dan 3.400 enthousiaste volgers vergaard. Morgen is het zover en rolt Leentje om 14.06 uur als eerste van het startpodium op het BK tijdrijden voor vrouwen in Herzele.

Als sportmarketeer in de huid van topsporter

In haar dagelijks leven werkt Leentje als sportmarketeer bij Cercle Brugge, waar ze professionele atleten begeleidt op het gebied van communicatie en sociale media. Daarom wilde Leentje de wereld van topsport zelf ervaren om sporters nog beter te kunnen ondersteunen: "Het idee ontstond om te leven als een professionele atleet en een ambitieus doel voor mezelf te stellen", legt Leentje uit. "Ik wilde begrijpen hoe ze leven, welke opofferingen ze moeten maken en met welke uitdagingen ze te maken krijgen. En zo geschiedde." Ze wilde ook persoonlijk ervaren hoe het is om actief te zijn op sociale media, wat ook een essentieel onderdeel is van haar werk: "Het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, dus ben ik begonnen met het delen van mijn plannen en doelen op TikTok. Nu heb ik een actieve groep volgers die met me meeleven op weg naar de grote dag." (lees voort onder de Instagram-post)

Van nul beginnen

Leentje bruist van motivatie voor het BK: vroeg in de winter op de rollen? Of 's ochtends vroeg de weg op in de lente? De hele Ronde van Vlaanderen trotseren onder barre omstandigheden? Ze heeft het allemaal volbracht, beginnend vanaf nul. "Ik had nog nooit op een tijdritfiets gezeten", vertelt Leentje. "Maar ik heb het geluk gehad dat mijn neef, Jef Van Meirhaeghe, en Victor Campenaerts, een vriend, me ondersteunden in mijn traject."

Nu ik hier ben, ga ik alles geven! Ik wil liefst niet als laatste eindigen. Leentje Van Meirhaeghe

"De testtijdrit in Poperinge in april was pas mijn tweede keer buiten op een tijdritfiets, en niet op de rollen. Meteen omringd door professionele renners." Die tijdrit speelde een cruciale rol in de weg naar kwalificatie voor het BK: "Het was spannend of ik geselecteerd zou worden, maar het is me gelukt!" Leentje probeert de verwachtingen van haar volgers te temperen, maar hoopt toch op een mooi resultaat: "Het belangrijkste was om deel te mogen nemen, maar nu ik hier ben, ga ik alles geven! Ik wil liefst niet als laatste eindigen." "Natuurlijk ben ik niet het grote talent dat ontdekt gaat worden, maar wie weet...", lacht ze.

"Raad het iedereen aan, maar niet iedereen is zo gek"

Toch kende haar droom financieel gezien geen gemakkelijke weg: "Ik moest mijn twee nieuwe fietsen zelf bekostigen. Gelukkig heeft Victor me veel oude tenues gegeven, en de wielerbond heeft me voorzien van een helm en kleding."

Net als veel andere rensters moest Leentje haar trainingen combineren met haar baan: "Het was een uitdaging. Ik moest vaak in het weekend werken en mijn baan is vrij onvoorspelbaar (Cercle haalde op het nippertje play-off 2, red.). Vaak stond ik om 5 uur ‘s ochtends op, zodat ik thuis op de rollen kon trainen, terwijl ik al e-mails beantwoordde." "Ik heb inmiddels nog meer respect gekregen voor de echte professionals. Ik zou het iedereen aanraden om een soortgelijk doel na te streven", besluit Leentje. "Maar ik denk niet dat iedereen zo gek is als ik."