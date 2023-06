Lotte Kopecky is voor de 5e keer op een rij Belgisch kampioene tegen de klok

Fase per fase

clock 15:21 15 uur 21. Kopecky is opnieuw Belgisch kampioene tijdrijden, al ging dat niet zonder kleerscheuren. Kopecky is opnieuw Belgisch kampioene tijdrijden, al ging dat niet zonder kleerscheuren

clock 15:20 15 uur 20 match afgelopen end time Kopecky maakt favorietenrol waar! Met een minuut voorsprong kroont Lotte Kopecky zich voor de 5e keer op een rij tot Belgisch kampioene tijdrijden.



Febe Jooris snelt naar zilver, Marthe Goossens mag als 3e mee op het podium.

clock 15:19 15 uur 19. Kopecky zou onderweg gevallen zijn. Renaat Schotte. Kopecky zou onderweg gevallen zijn. Renaat Schotte

clock 15:17 15 uur 17. Tussenstand aan de streep. 1. Marthe Goossens in 30'22" 2. Sara Van de Vel op 6" 3. Britt Knaven op 13" 4. Marion Norbert Riberolle op 15" 5. Julie Van De Velde op 19"

2. Sara Van de Vel op 6"

3. Britt Knaven op 13"

4. Marion Norbert Riberolle op 15"

5. Julie Van De Velde op 19"

clock 15:16 15 uur 16. De toptijd aan de streep staat op naam van Marthe Goossens. Wie duikt als eerste onder haar chrono?

clock 15:15 15 uur 15. Nog 5 rensters. Enkel Sara Van de Vel, Britt Knaven, Julie De Wilde, Febe Jooris en Lotte Kopecky moeten nog binnenkomen. Over enkele minuten kennen we het BK-podium.

clock 15:14 15 uur 14. We gaan naar de ontknoping! Renaat Schotte. We gaan naar de ontknoping! Renaat Schotte

clock 15:11 Regen. De paraplu's blijven de aankomstzone kleuren, want het blijft onophoudelijk regenen.

clock 15:10 15 uur 10. Kopecky vliegt. Als een straaljager vliegt Lotte Kopecky richting de piepjonge Febe Jooris. Zien ze elkaar straks terug op het eindpodium?

clock 15:09 15 uur 09. Kopecky blaast iedereen weg aan tussenpunt. Kopecky blaast iedereen weg aan tussenpunt

clock 15:07 15 uur 07. Tussenpunt (na 10,8 km). 1. Lotte Kopecky in 15'23" 2. Sara Van de Vel op 25" 3. Febe Jooris op 37" 4. Marthe Goossens op 43" 5. Julie Van De Velde op 59"

2. Sara Van de Vel op 25"

3. Febe Jooris op 37"

4. Marthe Goossens op 43"

5. Julie Van De Velde op 59"

clock 15:05 15 uur 05. Kopecky met kanontijd. Na 10,8 kilometer doet Lotte Kopecky wat er van haar verwacht wordt: ze blaast vriend en vijand weg. Eerste achtervolger Van de Vel krijgt daar al 25 seconden aangesmeerd van Kopecky.



Eerste achtervolger Van de Vel krijgt daar al 25 seconden aangesmeerd van Kopecky.

clock 15:04 15 uur 04. Van de Vel op 1. Een triatlete voelt zich in dit regenweer natuurlijk als een vis in het water. Daarom is het geen verrassing dat Sara Van de Vel, voormalig Belgisch triatlonkampioene, helemaal bovenaan prijkt bij het tussenpunt.

clock 15:03 15 uur 03. Als er 1 constante is over het hele parcours, dan is het nattigheid. Renaat Schotte. Als er 1 constante is over het hele parcours, dan is het nattigheid. Renaat Schotte

clock 15:03 15 uur 03.

clock 15:01 15 uur 01. Kopecky corrigeert. In een natte bocht corrigeert Lotte Kopecky zichzelf wat. "Het is in deze tijdrit altijd een beetje bijschakelen en terugschakelen", beschrijft José De Cauwer.

clock 14:58 14 uur 58. Winnares op Alpe d'Huez. Lotte Claes heeft een nieuwe richttijd gevestigd na 10,7 km. Misschien doet haar naam wel enkele belletjes rinkelen, want Claes won vorig jaar de prestigieuze duatlon op Alpe d'Huez. Haar partner Jan Petralia deed dat kunstje als eens voor bij de mannen.



Misschien doet haar naam wel enkele belletjes rinkelen, want Claes won vorig jaar de prestigieuze duatlon op Alpe d'Huez. Haar partner Jan Petralia deed dat kunstje als eens voor bij de mannen.

clock 14:57 14 uur 57. Tussenstand aan de streep. 1. Marion Norbert Riberolle in 30'37" 2. Sterre Vervloet op 32" 3. Hanna Theys op 36" 4. Jade Lindhoudt op 44" 5. Katrijn De Clercq op 1'00"

2. Sterre Vervloet op 32"

3. Hanna Theys op 36"

4. Jade Lindhoudt op 44"

5. Katrijn De Clercq op 1'00"

clock 14:56 14 uur 56. De stijl van Kopecky oogt feilloos. Overeind blijven op de gladde wegen is de boodschap voor de superfavoriete.