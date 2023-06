Cycling Vlaanderen wil wielersport verlossen van vrijwilligerstekort

Met het actieplan #SterkVrijwilligerswerk kan Cycling Vlaanderen dat tekort op korte én lange termijn wegwerken, is Barbry overtuigd: "We gingen in zee met de mensen van Vrijwilligerswerkwerkt. Zij helpen ons een toekomstgericht actieplan uit te tekenen."

#VrijwilligOpKoers in het Centrum Ronde van Vlanderen in Oudenaarde

Praten met alle stakeholders

"Daarnaast organiseren we in elke provincie een #VrijwilligOpKoers-avond voor clubleden en -besturen. Ze krijgen er inspiratie en concrete tips voor een betere vrijwilligerswerking. Clubs kunnen bovendien inschrijven voor een vervolgtraject op maat van één of drie avonden."

"Dat genereerde een schat aan informatie over de werking van onze federatie. We weten nu nog beter hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren, hoe we innovatief blijven. Ook en vooral op het vlak van vrijwilligerswerking."

Sien Supply, communicatieverantwoordelijke bij Cycling Vlaanderen, schetst de aanpak: "In het voorjaar hebben we 10 VeloVisie-avonden georganiseerd. Onlinepraatsessies met telkens één groep van stakeholders: organisatoren, ex-renners, officials, ouders van jeugdrenners, trainers, recreanten…"

En daar blijft het niet bij, zegt Supply: "In het najaar keren we terug met VeloVisie en #VrijwilligOpKoers. We gaan in gesprek met nog eens tien stakeholdergroepen en bouwen verder op de thema’s van het voorjaar. Ook de vervolgtrajecten starten dan op."

De eerste editie van #VrijwilligOpKoers vond plaats op 16 mei in Oudenaarde. En dat was een succes, zag Geert Barbry: "Ruim 50 clubbestuurders en organisatoren tekenden present. Het enthousiasme was geweldig om te zien."

"Er is héél veel goeie wil aanwezig om een ijzersterk vrijwilligersbeleid op poten te zetten. Het probleem is urgent, dat weten we. Maar we gaan dat samen duurzaam oplossen, zodat we klaar zijn voor de toekomst."