Voor een broodje en uit liefde voor de koers: zonder vrijwilligers geen voorjaarsklassiekers

De gemiddelde wielerfan staat er niet bij stil als hij languit van de koers ligt te genieten, maar organisatoren van wielerevents doen voor elke wedstrijd een beroep op honderden vrijwilligers. Signaalgevers, parkeerwachters, stewards… Ze zijn met velen en ze zijn uren in de weer. Hun beloning: wat zakgeld en een lunchpakket. Peter Stockx runt Minasto Event Support, een vzw die het vrijwilligersmanagement voor sportevents verzorgt, onder meer in opdracht van Flanders Classics en Golazo. Een uit de hand gelopen hobby, zo noemt hij het zelf: “Op jaarbasis zijn we meer dan 100 evenementdagen in de weer. Zo goed als elk weekend dus, aangevuld met een aantal weekdagen." "We zetten vrijwilligers in bij recreatieve events, zoals de Antwerp 10 Miles of We Ride Flanders (de RVV-cyclo), maar werken dus ook mee aan professionele wielerwedstrijden.”

SOS Signaalgevers

“Het merendeel van ons vrijwilligerskorps wordt ingezet als signaalgever. Zij houden het parcours vrij van toeschouwers en waarschuwen de renners voor obstakels. Daarnaast schakelen we heel wat stewards en parkeerwachters in en zorgen we voor bewegwijzering en toegangscontrole." “Dat brede takenpakket vraagt ook om verschillende profielen. Zo hebben we vastgesteld dat het scannen van digitale tickets minder geschikt is voor oudere mensen”, lacht Stockx.



Als je niet genoeg signaalgevers hebt, kan je je wedstrijd simpelweg niet organiseren of moet je je parcours aanpassen. Peter Stockx

“Signaalgevers zijn gemiddeld ouder dan 65. Het is geen fysiek belastende taak, maar ze dragen wel een grote verantwoordelijkheid. Enige maturiteit is dan wel meegenomen.”



“En ze zijn van levensbelang voor de koers: als je niet genoeg signaalgevers hebt, kan je je wedstrijd simpelweg niet organiseren of moet je je parcours aanpassen.”

Die evolutie is de jongste jaren al zichtbaar, vindt Stockx: “Wedstrijdorganisatoren kiezen steeds vaker voor een lokale lus, die dan meermaals gereden wordt. Zo hebben ze veel minder signaalgevers nodig.”

Honderden helpende handen

Hoeveel helpers worden er op een doorsnee wielerwedstrijd ingeschakeld? “Dat verschilt van wedstrijd tot wedstrijd. Voor de Scheldeprijs bijvoorbeeld voorzien wij met Minasto alle signaalgevers in België en Nederland. Voor die taak alleen hebben we al 500 à 600 mensen nodig. Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen wel 1500 signaalgevers inzet.”

“Onze vzw is ook nauw betrokken bij de organisatie van Dwars door het Hageland. Een prachtige koers, maar zonder vrijwilligers zou ze niet gereden worden: elke editie hebben we bijna 1000 mensen nodig.”

Dat werkrooster ingevuld krijgen is volgens Peter Stockx geen sinecure: “We komen altijd helpende handen tekort en proberen dus meer vrijwilligers te rekruteren. Socio-culturele verenigingen en sportclubs zijn goeie partners. Met vrijwilligerswerk genereren zij extra inkomsten voor hun clubkas.”



Ook recreatieve events als We Ride Flanders schakelen heel wat vrijwilligers in.

Voor een broodje en wat euro's

Er valt dus toch iets te verdienen met vrijwilligerswerk? “Klopt, maar dat zijn natuurlijk geen vetpotten”, benadrukt Peter Stockx. "Een vrijwilligersvergoeding bedraagt 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar." "Dat zijn de wettelijke maxima, maar de organisator bepaalt zelf hoeveel hij betaalt. Gemiddeld ligt dat tussen 25 en 35 euro, afhankelijk van de tijdsduur. Signaalgevers die één doortocht moeten doen krijgen vaak maar 15 euro." Daarnaast ben je verzekerd en krijg je een lunchpakket en een kilometervergoeding. Maar dat is allemaal van ondergeschikt belang: vrijwilligerswerk doe je niet voor het geld.”

De vergoeding is van ondergeschikt belang. Vrijwilligerswerk doe je niet voor het geld. Peter Stockx

Iedereen wint