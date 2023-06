De Ronde van België voor vrouwen week voor start plots afgelast: "Kunnen veiligheid rensters niet garanderen"

De start was normaal voorzien voor woensdag 14 juni in Mettet. Maar door grote problemen bij de twee laatste ritten, wordt de volledige organisatie stopgezet.

"Het zag er allemaal zo mooi uit. Het parcours was opnieuw veelbelovend, ik had de sponsors kunnen overhalen om extra financiële inspanningen te maken om het kostenplaatje rond te krijgen", vertelt Thienpont."Tot we problemen kregen met de signalisatie."

"De zaterdagrit met start en aankomst in Ronse loopt deels over wegen van het Franstalige landsgedeelte en daar konden we geen verkeersborden plaatsen", kinkt het. "Het was te kort dag om het parcours in Ronse nog helemaal om te gooien."

De rittenkoers loopt tegelijk met de Baloise Belgium Tour en dat zorgde voor een tekort aan seingevers voor de afsluitende rit in Geraardsbergen: "Er waren nog tal van andere manifestaties die dag waar seingevers nodig zijn. Zonder hen heb je geen koers."

"De veiligheid van de rensters kon zo niet gegarandeerd worden en dan stopt het."

Vorig jaar schreef de Poolse Agnieszka Skalniak-Sojka de Lotto Belgium Tour op haar naam. In 2021 was Lotte Kopecky nog eindlaureate van de rittenkoers. Zij zou ook dit jaar deelnemen.