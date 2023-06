Yannick Carrasco is teleurgesteld in Thibaut Courtois: "Een aanvoerdersband is maar een detail"

Toen aanvoerder Romelu Lukaku in minuut 69 het strijdtoneel verliet in Estland, kreeg Yannick Carrasco de veelbesproken aanvoerdersband om zijn arm.

De middenvelder kreeg na afloop automatisch vragen afgevuurd over die band en Thibaut Courtois.



"Wij, de anciens bij de nationale ploeg, hebben nog niet de kans gehad om te spreken met Thibaut Courtois", vertelde Carrasco (29) aan onze RTBF-collega's.



"Maar we zijn ontgoocheld over de manier waarop hij gereageerd heeft."

Carrasco begrijpt niet waarom Courtois zo in zijn eer gekrenkt was dat niet hij maar Lukaku de aanvoerdersband mocht dragen tegen Oostenrijk.



"Een aanvoerdersband is maar een detail. Het is met je persoonlijkheid dat je moet tonen dat je een leider en een aanvoerder bent", besluit Carrasco.