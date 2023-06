Vandenbempt overschouwt de schade na clash tussen Courtois en Tedesco: "Oplossing lijkt niet dichtbij"

Komt het nog goed tussen bondscoach Domenico Tedesco en doelman Thibaut Courtois? Analist Peter Vandenbempt merkt dat het water "heel erg diep" is tussen de twee.

Het statement van Thibaut Courtois is olie op het vuur. Hij had het al hard gespeeld door de nationale ploeg te verlaten en spreekt ook nu geen verzoenende taal. Hij zet de bondscoach vol in de wind en speelt het nog harder. Het is duidelijk dat het water tussen Courtois en de bondscoach heel erg diep is. Er zullen heel veel zeilen moeten worden bijgezet om dat weer goed te maken. Courtois zegt dat hij "niets heeft geëist", maar dat heb ik Domenico Tedesco ook niet horen beweren. Blijkbaar is Courtois heel verbolgen over het feit dat Tedesco openlijk heeft gesproken over hun gesprek, maar de bondscoach moet natuurlijk ook met een verklaring komen. Dan kom je onvermijdelijk bij dat gesprek uit. Tedesco heeft aangegeven wat de beweegredenen waren van Courtois en waarom die situatie is ontstaan. Dat lijkt me niet onlogisch.

Op dit moment staat Courtois recht tegenover de bondscoach. Peter Vandenbempt

Nog erger is dat we in een welles-nietes-verhaal zijn terechtgekomen, waarbij Courtois een aantal van zijn ploegmaats in de wind zet. Hij zegt: "Ik heb met geen enkele Rode Duivel een discussie gehad", terwijl er vanuit de groep verschillende spelers het tegendeel beweren. Courtois zegt ook: "De medische staf van Real Madrid en de nationale ploeg hebben wel degelijk overleg gepleegd en hebben geconcludeerd dat ik niet fit was om te spelen." Terwijl de bondscoach op zijn persconferentie zegt: "Nee, van een blessure was geen sprake. De medische staf heeft het licht op groen gezet." Tedesco maakte ook duidelijk dat ze hem hadden gevraagd om te verklaren dat Courtois "geblesseerd" is, om het niet erger te maken dan het al is. "Dan zou ik moeten liegen en dat wil ik niet doen", zei de bondscoach. Dat zijn allemaal heel straffe uitspraken. Op dit moment staat Courtois recht tegenover de bondscoach.

"Courtois beschuldigt de bondscoach van leugens"

Is Courtois een kat in het nauw die rare sprongen maakt? Hij heeft wel gezien dat alle reacties bijna unisono negatief zijn. De algemene teneur in de publieke opinie is toch dat Courtois zijn ploegmaats in de steek heeft gelaten en dat hij zijn eigen ego boven het groepsbelang stelt. Daarvoor krijgt hij veel kritiek. Het is duidelijk dat Courtois dat probeert recht te zetten met zijn kant van het verhaal, zijn waarheid. Hij vindt dat de kritiek er komt op basis van foute verklaringen van de bondscoach. Zonder al te veel omwegen beschuldigt hij de bondscoach van leugens.

Courtois is al niet de populairste speler binnen de groep en met zijn uitspraken is dat niet verbeterd. Peter Vandenbempt

Maar ik vond de persconferentie van Tedesco en Jan Vertonghen van een heel hoog niveau. De bondscoach heeft de situatie geschetst zonder Courtois aan te vallen of de deur te sluiten voor een terugkeer.

Vertonghen was oprecht en gaf zijn mening, zonder Courtois aan te vallen. Maar hij maakt ook duidelijk: "Er is ook zoiets als een groepsproces." En dat is door de démarche van Courtois verstoord.

Het is een publiek geheim dat Courtois niet de populairste speler is binnen de spelersgroep. Door deze manier van handelen en zijn uitspraken is die situatie niet verbeterd en zal de zin van Courtois om terug te keren misschien nog kleiner zijn.

"Er zal een mea culpa moeten komen van Courtois"

De vraag is: willen Tedesco en Courtois in de toekomst nog graag samenwerken bij de nationale ploeg? Wil de bondscoach Courtois nog als zijn nummer 1? En wil Courtois nog voort met de nationale ploeg? Als dat bij allebei nog het geval is, dan hebben ze er geen belang bij om de debatten te voeren op een publiek forum. Enkel rust en overleg in de privésfeer kan eventueel een oplossing geven. De tijd heelt misschien wel een beetje de wonden, maar nu lijkt een oplossing niet dichtbij. Er is altijd een toekomst voor Courtois bij de nationale ploeg, maar er zal toch een vorm van mea culpa moeten komen, vooral tegenover de spelers die hij in de steek heeft gelaten. Het is maar de vraag of hij dat wil doen, want evident is het niet. Dat zal de komenden maanden moeten blijken.