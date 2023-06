"Teleurgestelde" matchwinnaar Bart Verbruggen: "Hadden België niet onderschat"

Voor Bart Verbruggen was het een drukke avond tegen de Belgen. "Ik had niet verwacht dat ik niets te doen zou hebben", glimlachte hij na het 0-0-gelijkspel tegen België op het EK in Georgië.

"België is een goeie ploeg met kwaliteit en aardige namen voorin. Ik had misschien gehoopt op iets minder werk en die laatste save met mijn voet (op het schot van Balikwisha) was de moeilijkste. Daar moest ik snel beslissen."

Verbruggen was man van de match, maar toch overheerste er "teleurstelling". "In de eerste helft hadden we 5 à 6 grote kansen. We hadden er enkele moeten afmaken. Dan had je de match kunnen doodspelen."

"Na de pauze kregen we het bij vlagen lastig en kwamen we een paar keer goed weg. 0-0 na die tweede helft is prima, maar we hadden het in de eerste helft moeten afmaken."