Topscorer en vooral ook talisman: hoe Loïs Openda de Belgische beloften bezieling bijbrengt

"Loïs gaat mee met ons." Een week geleden glimlacht Jacky Mathijssen schermbreed tijdens een digitaal persmoment rond het aanstaande EK. De Belgische bondscoach komt soms wat nors over voor wie hem niet kent - nietwaar, Nederlandse collega's? - maar één onderwerp doet hem steevast glunderen. De aanwezigheid van Loïs Openda in Georgië. Geef Mathijssen eens ongelijk... In een selectie die niet overloopt van trefzekere spelers is Openda een extreme uitschieter. Zeven keer trefzeker in de kwalificatiecampagne en maar liefst 21 goals voor Lens dit seizoen - geen enkele aanwezige op het EK scoorde vaker. Om u een idee te geven: alleen Romelu Lukaku (bij Inter), Dries Mertens (bij Napoli) en Eden Hazard (bij Rijsel) rondden als Belg ooit de kaap van twintig in een grote competitie.

Bijzonder straf, dus.

Sterrenstatus

Het zorgt ervoor dat Openda straks een van de grote blikvangers wordt op het Europees Kampioenschap. In bijna élk internationaal lijstje van potentiële sterren duikt de spits op. "In België is een gouden generatie ten einde gekomen, maar Openda zal in alle stilte een nieuwe willen inspireren", schrijft The Athletic in zijn vooruitblik. De Nederlandse bondscoach gaf dan weer toe dat hij gevloekt heeft toen de scherpschutter besliste om af te zakken naar het EK.



Een fraai compliment van een trainer die over internationale topverdedigers beschikt.

EK-spelers met de meeste goals dit seizoen

1. Loïs Openda (Lens) 21 goals 2.Elya Wahi (Montpellier) 19 goals 3. Oleksij Kasjtsjoek (Sabah) 16 goals 4. Amine Gouiri (Rennes) 15 goals 5. Matija Frigan (Rijeka) 14 goals

Al haalde de Luikenaar gisterenmiddag de schouders op toen we hem confronteerden met zijn enorme aanzien op dit toernooi. "Want ik voel me helemaal geen ster", klonk het bescheiden. "Ik ben niet meer dan een ander omdat ik van de A-ploeg kom, maar wil het team gewoon zo ver mogelijk helpen." Naast hem glunderde Mathijssen opnieuw. Onze bondscoach weet ook wel dat niet iedere speler zo'n groot engagement toont voor de beloften als Openda. Nochtans had ook hij makkelijk het EK kunnen overslaan met het bijzonder lange seizoen en een nakende toptransfer - naar RB Leipzig? - als geldige excuses. Wellicht zou niemand het hem zelfs kwalijk genomen hebben. En toch sprong Openda na de interland tegen Oostenrijk meteen op een vliegtuig richting Georgië. Om zich in alle vroegte bij zijn jongere ploegmaats te voegen. Volgens Mathijssen meteen klaar om straks te knallen: "In de vijf jaar dat ik Loïs ken, heeft hij nog nooit over iets geklaagd."

Ook de trainingen in Tbilisi verraden nog goesting. Van iedere afwerking op doel spatten kwaliteit en zelfvertrouwen af.

Openda met de bondscoach, die gisteren even op tafel klopte in de hoop dat zijn spits fit blijft.

