Wat is de inzet? Welke toekomstige sterren spelen mee? En wat zijn onze kansen? Alles over het EK beloften

Voor volk, voor vrijheid en voor een olympisch ticket. De komende weken kan een talentvolle generatie Belgische beloften geschiedenis schrijven op het EK in Georgië en Roemenië, straks live te volgen op Sporza. Maar waarom is dit toernooi zo cruciaal? En wie worden de vedetten? Een presentatie.

Waar en wanneer spelen de Belgen?

't Kan niet altijd West- of Zuid-Europa zijn. Het EK voor beloften wordt straks gespeeld in Georgië en Roemenië. Al zullen onze jonge Duivels (hopelijk ruim 2 weken) alleen in het eerste land vertoeven.

De volledige groepsfase voor België speelt zich af in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Daar wacht eerst een burenstrijd tegen Nederland, vervolgens een clash met gastland Georgië en tot slot een mogelijk allesbeslissend duel met talentenfabriek Portugal. "De poule des doods", klinkt het overal.

De eerste twee uit de poule stoten door naar de kwartfinales (1 en 2 juli). Later die week worden ook de halve finales (5 juli) en finale (8 juli) gespeeld.

Alle Belgische wedstrijden zullen live te zien zijn op Sporza en Canvas. Onze journalist ter plaatse Wouter De Smet zorgt dagelijks voor reportages, Stef Wijnants verzorgt het commentaar.

De Boris Paichadze Dinamo Arena, waar de Belgen de groepsmatch tegen Georgië spelen.

Hoe kan België zich verzekeren van een olympisch ticket?

Een Europese titel en een olympisch ticket. Dat staat er straks op het spel tijdens het EK. Vooral die tweede beloning doet bij veel Belgische beloften de ogen blinken. Wie herinnert zich dan ook niet het memorabele parcours van de jonge Duivels in Peking? Alleen is de weg naar Parijs 2024 bijzonder lastig, omdat er straks amper 3 tickets te verdelen zijn.

Dat zit zo: van de vier Europese vertegenwoordigers op de Olympische Spelen wordt organisator Frankrijk er sowieso eentje. Anderzijds kan Engeland zich niét plaatsen omdat alleen Groot-Brittannië deelneemt aan de Spelen. Die twee bedenkingen zorgen voor enkele mogelijke scenario's. Als Frankrijk óf Engeland in de halve finales zit, zijn de 3 olympische tickets voor de andere halvefinalisten. Als Frankrijk én Engeland géén halve finales halen, dan spelen de twee verliezers van de halve finales een “kleine finale” om het laatste ticket op 8 juli. En als Frankrijk én Engeland wél de halve finales halen, dan spelen de twee landen die in de kwartfinales verloren hebben van Frankrijk en Engeland een olympische play-off op 6 juli.

Hoe ziet de Belgische selectie eruit?

De evenwichtsoefening voor bondscoach Jacky Mathijssen was allerminst evident. België heeft een geweldige generatie beloften, maar toch zullen ze niet allemaal (meteen) in Georgië te zien zijn door diverse omstandigheden. Arthur Theate, Jérémy Doku, Amadou Onana en Johan Bakayoko zijn de selectie al ontgroeid. Goudhaantjes Arthur Vermeeren en Roméo Lavia vielen dan weer geblesseerd uit. En Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman sluiten pas aan na de interland tegen Estland. Maar met klinkende namen als Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Maarten Vandevoordt en Zeno Debast zal er nog meer dan genoeg kwaliteit op het veld staan. Nog dit: het mag dan wel een EK onder 21 jaar zijn, maar toch zullen straks veel spelers met een hogere leeftijd op het wedstrijdblad staan. De UEFA laat namelijk iedereen toe die na 1 januari 2000 geboren is.

Doelmannen: Maxime Delanghe, Senne Lammens & Maarten Vandevoordt Verdedigers: Ameen Al-Dakhil, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Hugo Siquet & Ignace Van der Brempt Middenvelders: Olivier Deman, Arne Engels, Mandela Keita, Eliot Matazo, Nicolas Raskin & Aster Vranckx Aanvallers: Michel-Ange Balikwisha, Charles De Ketelaere, Anthony Descotte, Loïs Openda, Largie Ramazani, Yorbe Vertessen

Loïs Openda is één van de steunpilaren bij de Jonge Duivels.

Wat zijn de kansen voor ons land?

Topfavoriet zijn we niet, een gevaarlijke outsider wel. Als we statistiekenbureaus en bookmakers mogen geloven, is België pas het nummer 8 in het rijtje van kanshebbers. Ondanks het perfecte parcours in de kwalificatiecampagne. Groepsgenoten Portugal (6) en Nederland (7) prijken nipt hoger.



Veel heeft natuurlijk te maken met de sterke en evenwichtige poule waarin de Belgen terechtgekomen zijn, plus het feit dat ook de potentiële tegenstander in de kwartfinale (uit groep C) zwaar oogt. De grootste kanshebbers vinden we bijgevolg in andere poules. Spanje, Duitsland en Frankrijk zijn de voornaamste kandidaten om hun groep te winnen en worden vooruitgeschoven voor eindwinst.

Om toch nog eens te onderstrepen dat we mogen dromen: ook voor het EK 2007 in Nederland rekende niemand België tot de kanshebbers. Maar de ploeg - met uitblinkers als Mirallas, Vanden Borre, Fellaini, Vertonghen en De Mul - schopte het tot in de halve finales en greep een olympisch ticket.

Wie worden de grootste sterren van het toernooi?

Moedryk moet Oekraïne hoop geven op het EK.

Ook gastland en Duivels-tegenstander Georgië heeft overigens een fenomeen rondlopen. Valencia-doelman Giorgi Mamardasjvili wacht een grote carrière. Alleen treuren de Georgiërs vooral om de afwezigheid van volksheld Chvitsja Kvaratschelia. De sensatie van Napoli is overal in het straatbeeld van Tbilisi terug te vinden, maar gaf op het laatste moment verstek door een lang seizoen in Italië.