Charles De Ketelaere en 444 dagen zonder goal: kan het gevangen talent zich op het EK bevrijden?

De rechtervuist ging in de lucht en een fanatieke schreeuw volgde.

Ook al was het maar als toeschouwer bij de Belgian Cats: Charles De Ketelaere nog eens onbezorgd zien juichen deed ons deugd. Wat een mentaal slopend seizoen heeft hij achter de rug, zeg. In augustus kreeg de Bruggeling zijn droomtransfer naar AC Milan, maar daar wachtte een bijzonder moeilijke start. Waren de opinies na zijn debuut nog lovend, dan klonken ze nadien - geregeld onterecht - steeds kritischer.

Vooral het feit dat De Ketelaere vervloekt leek voor doel hing hem als een molensteen rond de nek. In 40 matchen (met 1.480 speelminuten) scoorde de "Man van 35 miljoen" geen enkele keer en zorgde hij voor amper één assist.

Veel te weinig, beseft De Ketelaere zelf ook. "Of die nul weegt? Ja, daar ga ik niet over liegen", klonk het in maart tegenover VTM. "Het is geen goed beeld voor mezelf. Ik sta nog steeds achter mijn keuze, maar had gehoopt belangrijk te zijn."

Gunstige omstandigheden

Na 444 dagen zonder goal zit De Ketelaere gevangen in twijfels. Een indruk die hij door zijn jonge leeftijd en karakter soms moeilijk kan verbergen op het veld. Niet iedereen is Zlatan Ibrahimovic die zelden zwakte liet zien.

Maar wat als de sleutel tot bevrijding zich de komende week aandient? Op het EK voor beloften krijgt De Ketelaere een uitgelezen kans om zichzelf te verlossen. In Georgië ligt CDK straks minder onder een vergrootglas dan in Milaan en wacht er een bad aan vertrouwen met gunstige omstandigheden.

Bij de Belgische beloften is De Ketelaere namelijk wél een onbetwistbare basisspeler - op dit moment zelfs aanvoerder ad-interim. En met oude vrienden en collega's rond zich bloeit De Ketelaere zichtbaar weer open. Kamergenoot Ignace Van der Brempt: "We proberen Charles allemaal wat vertrouwen te geven. Door bij een bepaalde fase op het veld zijn naam eens te roepen, bijvoorbeeld. Het zijn kleine dingen die een grote impact kunnen hebben op iemand."

Toeval of niet: in de laatste oefenmatch tegen Israël presteerde De Ketelaere uitstekend. Niet bepalend met een doelpunt, maar wel cruciaal in de spelfilosofie van bondscoach Jacky Mathijssen. Dat belooft voor de komende weken...

"Het was dan ook een bewuste keuze van Charles om met de beloften naar het EK te gaan, vertelt zijn makelaar Tom De Mul - in 2007 zélf uitblinker bij de Belgische U21 op dat toernooi.

Voor Charles is dit het moment om in een andere omgeving weer vertrouwen op te doen. Tom De Mul

"We hebben overlegd en Charles vond het zelf een unieke kans. Hij heeft er écht zin in. Voor hem is dit het moment om in een andere omgeving weer vertrouwen op te doen."

Eveneens een pluspunt: door de aanwezigheid van ex-ploegmaat Loïs Openda zal De Ketelaere straks achter een diepe spits kunnen opereren, zijn favoriete positie. Alleen maar goed nieuws voor Charles”, knikt De Mul, die later deze week afzakt naar Georgië. "Ook de bondscoach heeft er veel vertrouwen in. Hopelijk krijgt Charles een boost die hij mee kan nemen naar Milaan."

Tom De Mul (helemaal rechts) op de voorstelling van De Ketelaere in Milaan

Honderd procent geloof

Want vergis u niet: ondanks de moeizame start zijn alle partijen ervan overtuigd dat de toekomst van De Ketelaere in de Italiaanse modestad ligt. Zelfs na het vertrek van sportieve leiders Paolo Maldini, die de Belg meermaals in bescherming nam, en Frederic Massara verzekert De Mul dat een vertrek niet aan de orde is. "Milan gelooft nog steeds honderd procent in hem. Oké, Paolo was een groot voorstander van Charles, maar zijn vervanger is de hoofdscout die zijn transfer mee doorduwde. En uiteindelijk is het de coach die beslist wie er speelt."

Charles is niet het eerste talent dat een aanpassingsperiode nodig heeft bij een Europese topclub Tom De Mul