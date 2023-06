Belgische beloften beginnen ambitieus aan EK in Georgië: "We leggen onszelf geen limieten op"

Tbilisi, of all places.

De hoofdstad van Georgië - ver weg van het Europese centrum - wordt voor minstens anderhalve week de uitvalsbasis van de Belgische beloften.

Maandagavond trainden de U21 voor het eerst in hun bescheiden trainingscomplex, nadat ze gisteren de oversteek maakten uit Israël. Ook Loïs Openda - 's ochtends in alle vroegte gearriveerd - was meteen op de afspraak én trefzeker tijdens de trainingsvormen.

Wat ook opviel: de prima sfeer bij de Belgische ploeg.

"Dat is een kracht van deze groep", benadrukte Mandela Keita - één van de twee aanwezige spelers op het persmoment gisteren.

"Iedereen begrijpt elkaar goed op en naast het veld. Er zijn ook geen groepjes, iedereen mengt hier met elkaar. We lachen veel, maar zijn ook serieus wanneer het moet."

De kampioen van Antwerp - "Ik heb de knop nadien snel omgedraaid voor dit EK" - wil straks de successen trouwens graag doortrekken bij de nationale ploeg.

"Alle spelers beseffen ook dat dit een unieke kans is", aldus Keita. "We beginnen aan dit EK met een nuchter hoofd, gaan hard werken en houden onze voeten grond. Maar we mogen vertrouwen in ons hebben en zullen er sowieso alles aan doen om te winnen."