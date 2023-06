Openda verlaat Rode Duivels voor EK U21, Vranckx, Al-Dakhil en Deman reizen na Estland af

Vooraf was al duidelijk dat de vier genoemde spelers zouden aansluiten bij de U21, die afspraak hadden de coaches Domenico Tedesco en Jacky Mathijssen gemaakt. Alleen was nog niet duidelijk wie wanneer.



Die beslissing viel vandaag: Loïs Openda, gisteren ingevallen in het slot, vertrekt naar Georgië, waar de andere beloften vandaag ook naartoe vlogen vanuit hun stageplaats in Israël.



Vranckx en Al-Dakhil, die gisteren ook debuteerden met een invalbeurt, en Deman neemt Tedesco morgen mee naar Estland. Na de interland dinsdag in Tallinn, op de 4e speeldag in de EK-voorrondegroep F, gaan die drie naar de beloften.



Mathijssen liet al verstaan dat spelers die niet afzakken na de match tegen Oostenrijk zeker niet zullen spelen tegen Nederland, de openingsmatch op het EK U21 op woensdag.