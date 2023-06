Bondscoach Mathijssen maakt geen Nederlandse vrienden tijdens persconferentie: "Ik ga het protocol volgen"

Een persconferentie op een UEFA-toernooi verloopt altijd met de nodige plichtplegingen en regeltjes.

Zo moeten eerst internationale media hun vragen stellen. Volgens de letter van de wet, die niet altijd strikt wordt gevolgd, in het Engels. Alleen: onze Nederlandse collega's hebben natuurlijk ook het liefst een quote in hun moedertaal.

Maar toen een journalist van VI opende met een vraag in het Nederlands - "Wie is morgen favoriet?" - antwoordde Jacky Mathijssen doodleuk in het Engels.



"Buitenlandse media moeten hun vragen in het Engels stellen. Ik ga het protocol volgen", klonk het droog, waarna Mathijssen ostentatief in de underdogrol kroop.

"Als ik goed geïnformeerd bent, noemt Nederland zichzelf favoriet voor het toernooi. Dan moeten ze ook favoriet zijn voor de match. Ik denk dat ze gelijk hebben."

Naast de bondscoach moesten de aangeschoven spelers Loïs Openda en Nicolas Raskin een lachbui onderdrukken, onze Nederlandse collega zuchtte dan weer eens diep.