Jacky Mathijssen excuseert zich bij Nederlanders en is trots: "Kracht en mentaliteit getoond"

Vooreerst dit: Jacky Mathijssen had zijn entree in Georgië niet gemist. Dinsdagavond was er namelijk een persconferentie die bij heel wat Nederlanders in het verkeerde keelgat was geschoten - zie hieronder.

Na de partij tegen Oranje moest de bondscoach dan ook iets van het hart.

"Ik moet me excuseren ten opzichte van de Nederlanders", opende hij. "Het was een misverstand. (lacht) Ik heb zelfs onder mijn voeten gekregen van mijn Nederlandse familie. Dit keer zal ik alles dus wél in onze taal doen."