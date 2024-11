Dante Vanzeir trapt NY Red Bulls naar Conferencefinale in MLS: "De ketchupfles is open"

zo 24 november 2024 11:43

Dante Vanzeir is van goudwaarde voor New York Red Bulls.

Het gaat Dante Vanzeir voor de wind in de Major League Soccer (MLS). In de halve finales van de play-offs van de Eastern Conference pikte de voormalige Union-spits opnieuw zijn goaltje mee in een 0-2-zege. Tijd om de vergelijking met de ketchupfles naar boven te halen.

"Een spits is zoals een fles ketchup: soms moet je ermee schudden en komt er niks uit. Maar zodra de fles opengaat en zodra je een 1e doelpunt maakt, blijven de goals volgen. Hopelijk scoor ik dit seizoen nog." Dante Vanzeir heeft ook de MLS-fans kennis laten maken met zijn ketchupfles-metafoor. De 26-jarige spits van New York Red Bulls heeft zijn neus voor doelpunten teruggevonden in de play-offs van de Eastern Conference. In de kwartfinales was de voormalige Union-spits al trefzeker tegen Columbus Crew. Afgelopen nacht scoorde Vanzeir in de halve finales opnieuw tegen stadsgenoot New York City.

Ik heb mijn goal niet echt gevierd, omdat ik dacht dat ik buitenspel stond. Dante Vanzeir