Na het dubbele verlies tegen Letland: hoe kunnen de Belgian Lions zich alsnog plaatsen voor het EK?

di 26 november 2024 09:31

De Belgian Lions hebben gisteravond opnieuw een kans gemist om zich te verzekeren van een EK-ticket. Na de nederlaag van vrijdag in Riga gingen de Belgen ook in Charleroi nipt onderuit tegen Letland. Een stevige mentale tik, maar de Lions hebben hun EK-kansen wel nog steeds in eigen handen.

Moeten we al vrezen voor een EK zonder de Belgian Lions? Neen, dat niet. Hebben de Lions het zichzelf lastiger gemaakt dan nodig? Dat zeker wel. Het tweeluik tegen Letland bood de Belgen een unieke kans om zich nu al te plaatsen voor het EK, maar die werd niet gegrepen. Nochtans deed Spanje exact wat het moest doen om de Lions een handje te helpen, door Slovakije 2 keer te verslaan. Eén Belgische zege tegen Letland zou zo volstaan om nu al het EK-ticket te pakken, maar de Belgen gingen 2 keer nipt de boot in.

Wat nu?

Ondanks de mentale tik van de Letten hebben de Belgian Lions hun EK-lot wel nog steeds in eigen handen, al staat er nu flink wat extra druk op de ketel. In februari krijgen de Belgen opnieuw een kans om zich te plaatsen voor het EK, met een thuismatch tegen rechtstreekse rivaal Slovakije. Wint België, dan is het EK-ticket sowieso binnen.

Rekenwerk vermijden

En wat als België straks verliest van Slovakije? Wel, ook dan is de EK-kwalificatie nog mogelijk, maar dan wordt het - afhankelijk van de uitslag - mogelijk rekenen. Op de slotspeeldag maken de Lions de moeilijke verplaatsing naar Spanje en neemt Slovakije het op tegen het ongeslagen Letland, dat als gastland al zeker is van het EK. Als de Belgen opnieuw stunten tegen Spanje zijn ze zeker van het EK. En dat is ook het geval wanneer Slovakije verliest van Letland. Wanneer België in februari 2 keer verliest en de Slovaken winnen 2 keer, dan eindigen beide landen met evenveel punten in de poule. In dat geval zal het onderlinge doelsaldo de doorslag geven.



De Lions wonnen eerder dit jaar met 15 punten verschil van Slovakije. De Slovaken moeten op 20 februari dus al met 16 punten of meer komen winnen in België om zichzelf in de slotmatch tegen Letland nog een kans te geven. Moet lukken voor de Lions, toch?

Hoe plaatst België zich alsnog voor het EK?

Met een zege tegen Slovakije en/of Spanje.





Met een nederlaag van 14 punten of minder tegen Slovakije.





Met een nederlaag van 16 punten of meer tegen Slovakije én een nederlaag van Slovakije tegen Letland.

Bondscoach waarschuwt voor Slovakije

Er zijn vooralsnog geen mirakels nodig voor de Belgian Lions om het EK te halen, maar bondscoach Dario Gjergja waarschuwde op de persconferentie wel dat het in februari op het scherp van de snee zal zijn. "We hebben 2 kansen gemist tegen Letland. Nu zullen we in februari ons allerbeste niveau moeten halen. Dan hebben we iedereen nodig, al onze ervaren jongens", sprak de Kroatische coach van de Lions. "Mocht iemand denken dat Slovakije een zwak team is, dan raad ik je aan om naar hun match tegen Spanje of hun match in Letland te kijken. Zij zullen hier heel fysiek komen spelen en daarvoor zullen wij klaar moeten zijn. En we zullen veel beter moeten verdedigen dan we dit weekend gedaan hebben."

