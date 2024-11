Belgian Lions balen na inzinking tegen Letland: "We moeten 40 minuten spelen, niet 20 of 25"

De Belgian Lions hebben een eerste kans om een EK-ticket te veroveren laten liggen. "Als we iets willen betekenen op het EK, moeten we zulke wedstrijden winnen", stelt Hans Vanwijn.

Nadat de Belgian Lions bijna de hele wedstrijd op voorsprong hadden gestaan, zijn ze er niet in geslaagd om zich al te verzekeren van een EK-ticket. Tegen Letland gingen de Belgen in het slot kopje-onder met 83-85.

Wat liep er mis? "We hadden de match onder controle, maar geven hen vertrouwen met wat foutjes in de verdediging en wat miscommunicaties", zegt Hans Vanwijn. "Ze verliezen we de match, wat enorm frustrerend is."

"We hadden de wapens om deze match te winnen, dus we moeten geen excuses zoeken. We hadden twee kansen om de wedstrijd te winnen, dus het is heel pijnlijk dat het dan niet gebeurt."

Nu moeten de Belgen in februari Slovakije kloppen voor een EK-ticket. "We weten wat we moeten doen", aldus Vanwijn. "Maar als we iets willen betekenen op het EK, moeten we zulke wedstrijden winnen. Het is een goed leerproces, maar het is toch jammer."