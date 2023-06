Pech voor Jesse Vandenbulcke en Marthe Truyen: geen BK na valpartij in kermiskoers

De weg naar het Belgisch kampioenschap voor vrouwelijke renners kende een hobbelige start na het onverwachte afgelasten van de Lotto Belgium Tour. De rensters zochten naar alternatieve manieren om in topvorm te geraken voor het belangrijke evenement op zondag.

Helaas liep het gisteren voor drie Belgische rensters mis tijdens een kermiskoers in Prosperpolder. Ze gingen tegen de vlakte en niet zonder gevolgen.

Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) was aan een sterk seizoen bezig, met als hoogtepunt een derde plaats in Roubaix en winst in de Antwerp Port Epic. Maar het is haar niet gegund om haar goeie vorm ook te tonen op het BK. Afgelopen zondag kwam ze ongelukkig ten val, waarbij ze haar sleutelbeen aan haar schouder brak.

Ook Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health), de Belgische kampioene van 2019, werd getroffen door de val. Dit betekent dat ze eveneens niet kan deelnemen aan het BK. Zij wordt morgen geopereerd aan een breukje in haar enkel.

Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) raakte eveneens betrokken bij de valpartij. Haar deelname van aan het BK hangt in de balans, aangezien ze nog moet wachten op de resultaten van een doktersonderzoek.