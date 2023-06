Arnaud De Lie maakt "zonder stress" rentree op het BK: "Hij denkt niet aan de titel"

Lotto-Dstny neemt Arnaud De Lie mee naar het BK van komende zondag in Izegem. Het goudhaantje ligt al enkele weken in de lappenmand na een zware val in de Vierdaagse van Duinkerke, maar het licht staat op groen voor de Belgische titelstrijd. Weliswaar als "helper" binnen zijn team.