De Lie maakt rentree in Tour de Wallonie: "Maar ook het BK sluit ik nog niet uit"

De bittere pil voor Arnaud De Lie en Lotto-Dstny krijgt stilaan weer een zoete smaak. Na zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke was Arnaud De Lie een poos buiten strijd met een gebroken sleutelbeen, maar zijn terugkeer is in zicht.

Vandaag maakte de Waalse renner bekend dat hij op 22 juli aan de start van de Tour de Wallonie staat. "Dat is wel pas binnen anderhalve maand, maar het is een koers waar ik van hou. Er zijn veel sprintkansen en het is de ronde van mijn regio", zei hij.

In de tussentijd gaat de jonge renner van 20 juni tot 20 juli op hoogtestage. "Ook dat moet ik leren", vertelde hij daarover. "Iedere renner doet het en iedereen wordt er beter van."