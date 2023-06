Weerman Bram plaatst zich voor het WK gran fondo (maar hij moet werken)

"In mijn allereerste gran fondo", vertelt hij. "Ik was zonder ambities naar Luxemburg gereden, maar aan de start kreeg ik het toch benauwd. Daar stond ik als lange spriet tussen al die afgetrainde en stevige renners."

Bram Verbruggen was een van de 2.145 deelnemers. De VRT-weerman viel niet uit de toon. Na 155 km en 1.856 hoogtemeters finishte hij als 71e in zijn leeftijdscategorie (35-40 jaar), als 359e in totaal.

Een gran fondo is een georganiseerde tocht voor amateurwielrenners met tijdswaarneming én een klassement. Vorig weekend stond in Luxemburg de Schleck Gran Fondo op het programma.

Op de klimpartijen en in de afdalingen heb ik vaak op kop gereden, maar op het vlakke? Daar heb ik afgezien. Het was echt koers.

"Dat had meer kunnen zijn, maar de laatste 25 kilometer werd geneutraliseerd na een dodelijk ongeval . We moesten rustig finishen", legt Verbruggen uit.

Geen WK voor Bram Verbruggen, de plicht roept

De Schleck Gran Fondo telde als een van de kwalificatiemomenten voor het WK op 4 augustus in Schotland. Omdat Bram Verbruggen in het eerste kwart van de uitslag staat, krijgt hij een uitnodiging voor Glasgow. Die moet hij helaas afslaan.

"De plicht roept, ik moet die dag het weer voorspellen op de VRT", zegt Verbruggen. "En mijn collega's kunnen me die dag niet vervangen. Sabine (Hagedoren, red) is met vakantie, Jacotte (Brokken, red) heeft een trouwfeest."

Jammer, want in Glasgow is een gelijkaardig parcours als in Luxemburg uitgetekend. Nota bene tijdens het super-WK met nagenoeg alle wielerdisciplines. "En mijn neef doctoreert daar", vult Verbruggen aan.

"Ach, ik begeleid ook elk jaar fietsvakanties op Mallorca. Dat is ook stevig fietsen."

"En ik heb mijn 3 caféploegen. Met achteraf de belangrijke terrasjes", lacht de weerman.