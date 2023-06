19-jarige Lenny Martinez "sprint" op mythische Mont Ventoux naar 1e profzege

De Mont Ventoux stond normaal gezien 2 keer op het menu. Maar er was storm op komst op de "Kale Berg" en daardoor lag de finish op de 1e beklimming van de Ventoux.

Met liefst 50 renners doken ze de laatste 7 klimkilometers van de Mont Ventoux in.

Lenny Martinez voelde dat hij nog over een koppel gouden klimbenen beschikte en liet zijn manschappen de boel uitdunnen.

Toen de Spanjaard Cristian Rodriguez (Arkea-Samsic) een bommetje dropte, zonderde een viertal zich af met ook oorlogsveteraan Michael Woods, de Brit Simon Carr en Lenny Martinez zelf.

Toen de ouwe getrouwe Pozzovivo naar de kopgroep sloop en meteen kopwerk verrichtte voor Woods, leek de rode loper uitgerold.



Maar in het sprintje voor de zege was niemand opgewassen tegen de 19-jarige Martinez. Zijn eerste zege bij de grote mannen.

Martinez heeft het wielerbloed door de aderen stromen, want zijn vader is olympisch kampioen en wereldkampioen MTB Miguel Martinez. Lenny's grootvader Mariano is dan weer de bolletjestruiwinnaar van de Tour van 1978.