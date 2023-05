MOOI BEELD: Bijzondere koninginnenrit in Japan: 11 km Mount Fuji op

Net als in de Giro was er vandaag de koninginnenrit in de Ronde van Japan. In Italië krijgt het peloton 183 km voorgeschoteld met 5 kleppers van cols, in Japan was de etappe andere koek, maar wel heel bijzonder: amper 11,4 km, maar wel de iconische Mount Fuji op. Dat levert spectaculaire beelden op.