Duitse kampioen profiteert in shorttrack Lenzerheide optimaal van afwezigheid Tom Pidcock

Tom Pidcock won enkele weken terug nog in Nove Mesto, maar liet de manche in de Zwitserse Alpen aan zich voorbijgaan. De Brit was nochtans wel in de buurt, want hij bereidt zich vanaf zondag in de Ronde van Zwitserland voor op de Ronde van Frankrijk.

Zou Nino Schurter bij de Britse afwezigheid voor eigen volk nog eens kunnen schitteren? Het parcours was in elk geval op zijn lijf geschreven. De shorttrack-race in Lenzerheide is - in tegenstelling tot in Nove Mesto - smal en technisch.

Het pakketje renners werd daardoor al snel uit elkaar geslagen. De sterksten waren allemaal vooraan te vinden, met onder anderen Sam Gaze, Nino Schurter, Mathias Flückiger, Jordan Sarrau en Luca Braidot.

Wereldkampioen Sam Gaze besliste met een schuiver over zijn eigen lot en meteen ook dat van Nino Schurter. De Zwitser werd meegesleurd in de val en kwam niet meer in de kop van de wedstrijd.

Wie maakte het dan wel af? Luca Schwarzbauer. De Duitser nestelde zich in het wiel van Jordan Sarrou en haalde finaal zijn paardenkracht boven.

Jens Schuermans werd 12e, Pierre De Froidmont 15e.