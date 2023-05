Alfred Schreuder vindt een nieuwe uitdaging in de Emiraten

Na een korte, maar succesvolle periode bij Club Brugge en een korte, maar weinig succesvolle periode bij Ajax zat Alfred Schreuder sinds januari zonder job.



Maar Al Ain, een club uit Abu Dhabi die dankzij Anderlecht in het paars-wit speelt, geeft Schreuder een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen.



Al Ain is de regerende kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is ook de eigendom van de emir van Abu Dhabi.