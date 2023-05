Game 7! Boston dwingt beslissend duel af tegen Miami at the buzzer

Bekijk de buzzer beater van Derrick White:

Butler is bijna de held van Miami

Wie 4 keer wint, mag naar de grote NBA-finale, waar Denver wacht. Nooit eerder bij 150 gelegenheden won een team dat 3-0 achterstond alsnog een best-of-7-serie. Boston is nog maar het 4e team dat een 7e partij afdwingt na 3-0 achter, maar het is nog maar het eerste dat de beslissende Game 7 thuis mag afwerken.



De bezoekers hadden de hele wedstrijd de touwtjes in handen: 29-34, 53-57 en 72-79 op het einde van de eerste drie quarters. De Celtics liepen tot 10 punten uit in het laatste quarter.



Maar toen ontbond Jimmy "Buckets" Butler zijn duivels, die 13 van zijn 24 punten voor de laatste 5 minuten bewaarde. De Heat draaiden de rollen nog en kwamen 103-102 voor na 3 vrijworpen van Butler.



Maar de laatste actie van de match in het Kaseya Center - op 3 seconden van het einde - was beslissend: Marcus Smart miste zijn schot, Derrick White pakte de rebound en wierp de winnende basket binnen. Het was even wachten op de VAR, maar die bepaalde het shot op 0"1 seconde van het einde. Dus het telde.



Bij Boston kwam Jayson Tatum tot 31 punten, bijgestaan door Jaylen Brown (26), Smart (21) en White (11). Aan de overkant deden Butler (24), Caleb Martin (21) en Gabe Vincent (15) het. Maandag in de TD Garden moet het gebeuren.