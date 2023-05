Lotto-Dstny beklaagt afwezigheid in Giro niet: "Achteraf bleek het zeker de juiste beslissing"

"Blij dat we de Giro niet gereden hebben"

Tijdens de Giro sprokkelde Lotto-Dstny een pak punten op andere fronten, bijvoorbeeld in eendagskoersen in België en Frankrijk

"We wisten van de voorbije jaren dat we het in de breedte moeilijk hadden om een competitief team op te stellen voor de 3 grote rondes."

"Achteraf gezien zijn we nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer.

Voor het eerst in 23 jaar stond de Lotto-ploeg niet aan de start van de Giro. Een strategische keuze in de jacht op punten.

"Tour-renners konden hoogtestage inlassen tijdens Giro"

Om volgend jaar zeker te zijn van deelname aan de grote rondes en klassiekers moet Lotto-Dstny dit jaar in de top 2 eindigen bij de ProContinentale teams.



Grootste concurrenten voor die wildcards zijn TotalEnergies (20e en evenmin in de Giro) en Israel-Premier Tech (15e), dat wel aanwezig was in de Giro.



Israel scoorde de voorbije 3 weken zo'n 200 punten meer dan Lotto-Dstny, met dank aan de vele ereplaatsen in Giro-ritten.



"Vooral dankzij 1 superman: Derek Gee", weet Van de Wouwer. "Bovendien hadden we al een grote voorsprong op hen voor de Giro."

Moraal van het verhaal: Lotto-Dstny is toch een beetje als winnaar uit de Giro gekomen, waar het niet eens meereed.

"Niet alleen omdat we in andere koersen veel punten gesprokkeld hebben. Maar ook omdat 7 à 9 renners lange tijd op hoogte zijn kunnen gaan trainen tijdens de Giro. Dat was anders niet mogelijk geweest."

Die renners die op hoogte gingen, vormen in grote mate de Tour-ploeg. En in de Tour is weer een grote mand vol punten te rapen.