Klaplong houdt Arnaud De Lie voorlopig in ziekenhuis in Frankrijk

Een klaplong is maar een deel van de averij die Arnaud De Lie opliep: het verdict is zwaar: een breuk van zijn sleutelbeen, rib en bovenste gedeelte van het borstbeen.



Er wacht onze 21-jarige landgenoot een lange revalidatie. Hij zal in België verdere medische controles en wellicht een heelkundige ingreep ondergaan.



De Lie was dit seizoen goed voor 4 van de 6 zeges van Lotto-Dstny en was een van de topfavorieten voor het Belgisch kampioenschap van zondag 25 juni in Izegem.