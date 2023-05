Ploegleider Lotto-Dstny: "Laat ons hopen dat De Lie tegen het BK terug is"

"Het is een aderlating, heel zeker"

"Laat ons hopen dat hij tegen juli … of misschien het BK al terug is. Maar het is nu te vroeg om daar al over te speculeren."

"Arnaud zal wel even buiten strijd zijn. Een sleutelbeenbreuk op zich kan na een operatie zeer snel genezen, maar voor die andere blessures is dat moeilijk om in te schatten op korte termijn."

We starten in GP Marcel Kint en Ronde van Limburg om te winnen met Caleb Ewan.

En nu we het toch over terugkeren hebben. Er zijn enkele ronkende namen die na blessures binnenkort hun rentree maken in het peloton.



Na een val in de Bredene Koksijde Classic moest Victor Campenaerts een kruis maken over zijn voorjaar. Hij liep daarbij een breukje in zijn lendenwervelkolom op. "Victor is op hoogtestage en is klaar om terug in competitie te komen, hij begint terug in de Dauphiné."

"Ook Thomas De Gendt, die out was met een breuk in de hand, zal via de Dauphiné opbouwen naar de Tour."



Eerst staan nog wat eendagswedstrijden in België op het programma. Circuit de Wallonie, Port Epic, GP Marcel Kint en de Ronde van Limburg.

"In die laatste twee starten we met Caleb Ewan, dus het is sowieso de bedoeling om daar te winnen. Maar Dauphiné en Zwitserland zijn de grote wedstrijden waar we er moeten staan."