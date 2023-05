Karl en José zien gemiste kans voor Jumbo-Visma: "Met deze ploegtactiek laat je Roglic in de steek"

"Kaarsen gebrand en gebeden voor Gee"

Karl: "Derek Gee is vandaag weer 2e geworden. Ongelooflijk wat die kerel aan het doen is in deze Giro." José: "Gee is echt een verrassing. Hij verbaast alles en iedereen, ook zichzelf denk ik." Karl: "Ik heb kaarsen zitten branden en gebeden voor Gee. Je wist natuurlijk dat Buitrago, die 17 kg minder weegt, ernaartoe zou rijden in de laatste steile kilometers. Maar aan de andere kant zou het zo mooi geweest zijn voor Gee." José: "Maar de publiekslieveling wint niet altijd." Karl: "De wetten van de fysica moeten worden gerespecteerd."

"Jumbo-Visma had voor ritzege en bonificatieseconden moeten gaan"

Karl: "We hebben weer heel lang moeten wachten op de strijd voor het klassement. Op een paar kilometer van de top is er dan toch iets gekomen. Vuurwerk kan je het bezwaarlijk noemen." José: "Almeida probeerde en liep op een counter. Uiteindelijk ging Thomas een tikkeltje te vroeg. In plaats van 4 à 5 seconden te winnen, verliest hij 3 seconden. Dan mag Thomas nog van geluk spreken dat Roglic niet voorbij Cort ging en zo 4 bonificatieseconden mist." Karl: "Dit is een gemiste kans voor Jumbo-Visma. Zoals we gisteren al zeiden, is Roglic de meest explosieve bergop op het einde. Als Jumbo-Visma voor de ritzege gegaan was, dan had Roglic minstens 4 bonificatieseconden extra gepakt." José: "Dan zou hij weer een stuk dichter gestaan hebben bij Thomas. Het was geen risico om voor de ritzege te gaan. Ik zie het veeleer als een verplichting die je hebt om Roglic te helpen. Met deze ploegtactiek heeft Jumbo-Visma Roglic in de steek gelaten."

Karl: "Jij zei daarnet dat Thomas te vroeg is gegaan. Maar aan de andere kant denk ik dat Thomas te laat is gegaan, want hij was bergop de beste. Als Thomas was gegaan op 1,5 à 2 kilometer van de streep, rijdt hij misschien een halve minuut weg." José: "Van Roglic weet je dat hij die laatste 20 seconden voor de streep in overdrive kan gaan. Ze zijn gewoon heel bang van elkaar. Ook morgen in de tijdrit. In de voorbije 2 tijdritten samen was het verschil tussen Thomas en Roglic 3 seconden in het voordeel van Thomas." Karl: "Het is natuurlijk ook zo dat Thomas zich ongetwijfeld bergop redelijk op zijn gemak voelde en dacht: "Ik heb die bonus van 29 seconden. Als ik die meepak naar de tijdrit en ik ben bergop zo goed, dan hoef ik niets te vrezen."" José: "Dat verhaal klopt. Maar bij iemand blijven in een rit in lijn is iets anders dan een tijdrit rijden. Ook al waren de verschillen nu superklein, weet ik niet of ze morgen superklein zullen zijn. In de plaats van Thomas zou ik misschien al iets zekerder zijn, maar nog niet zeker. En al zeker niet in de plaats van Roglic."

José: "Zo'n tijdrit is grote ronde-onwaardig"

Karl: "Thomas heeft morgen in de tijdrit het voordeel dat hij als laatste van start gaat. Hij zal weten wat er voor hem gebeurt."

José: "Hij heeft richttijden van Roglic, dat klopt. Maar ik heb al vaak achter een renner gereden in een tijdrit. Je probeert die dan te pushen naar meer, maar er is niet meer."

Karl: "Maar zonder referentie had Remco Evenepoel die 2e tijdrit niet gewonnen." José: "Dat is een feit. Maar dan spreek je over 1 à 2 seconden. Hier spreek je over 26 seconden."

Karl: "Maar als Thomas doorkrijgt dat Roglic 18 seconden dichterbij komt..." José: "Ik vind zo'n tijdrit trouwens grote ronde-onwaardig." Karl: "Waarom? Want die omwenteling die er kwam op La Planche des Belles Filles in de Tour van 2020 was toch fantastisch." José: "Dat is een andere klim. Daar kunnen de renners nog gevolgd worden door een ploegauto." "Op de klim zal de renner gevolgd worden door een motard waarop een mecanicien zit met een fiets. Stel dat je als renner 2 keer iets tegenkomt, dan is het helemaal gedaan."

Karl: "Heb je de percentages al gezien van de eerste stukken van die klim van morgen? Zullen ze wisselen van fiets, is dat het waard?" José: "Er zullen er heel veel bij zijn die toch eerst op hun tijdritfiets zullen beginnen om in de wisselzone over te schakelen naar een klimfiets. Dat hebben we 3 jaar geleden gezien in de Tour-tijdrit naar La Planche des Belles Filles." "Bij de fietswissel van Roglic waren er in die tijdrit toen grote problemen. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze bij Jumbo-Visma geleerd hoe het moet. Dat mag morgen geen enkel probleem zijn."

