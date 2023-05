Buitrago houdt karakterkop Gee van winst in koninginnenrit, Roglic pakt 3 seconden terug op Thomas

Roglic pakte nog bijna 4 bonificatieseconden, maar raakte in de slotmeters net niet voorbij Cort.

17 uur 33. Top 5:. 1. Buitrago 2. Gee 3. Cort 4. Roglic 5. Thomas Roglic pakte nog bijna 4 bonificatieseconden, maar raakte in de slotmeters net niet voorbij Cort. .

17 uur 29. Roglic heeft uiteindelijk nog 3 seconden teruggepakt op Thomas. We krijgen morgen hoe dan ook nog een duel voor eindwinst. .

17 uur 29. Daar is ook Almeida, die ook op Tre Cime di Lavaredo de minste van de drie podiumklanten is. .

17 uur 28. Roglic pakt toch wat tijd terug. Dat de Sloveen een taaie is, bewijst hij nog een keer. Met een ferm sprintje gaat hij in de laatste "rechte lijn" nog op en over Thomas, goed voor een paar seconden tijdwinst. .