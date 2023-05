Thibaut Vervoort grijpt met Chinese ploeg net naast eindzege op Manila Masters

Ub is sterk begonnen aan het seizoen op de 3x3 World Tour. Eerder dit jaar klopte het in de finale van Utsonomiya Team Antwerp. De Servische ploeg won vorig jaar de 11e editie van de World Tour en bestaat grotendeels uit spelers van de Servische nationale ploeg die in 2022 wereldkampioen werd in Antwerpen.

Maar in Manila ging er ook veel aandacht naar Thibaut Vervoort en zijn nieuwe Chinese ploeg. Samen met de Nederlander Dimeo van der Horst heeft onze landgenoot voor een kwaliteitsinjectie gezorgd bij de Chinese ploeg.

Dankzij de Belg en de Nederlander won Futian zijn beide groepsmatchen en haalde het ook de finale. Daarin was Ub te sterk met 21-17.

Team Antwerp met Nick Celis, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen en Dennis Donkor waren dit weekend niet van de partij in Manilla. Zij spelen wel mee in de derde ronde van de World Tour, op 30 juni en 1 juli in Marseille. Vanaf 30 mei speelt Vervoort met zijn oude ploegmaats voor België op het WK 3x3.