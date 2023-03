Jackpot in ruil voor olympische punten: waarom China internationale 3x3-toppers verleidt

Een Belgische international in Chinese loondienst. In het voetbal waren er in het verleden al verschillende voorbeelden: Axel Witsel, Marouane Fellaini of Yannick Carrasco. Thibaut Vervoort doet het hen dit seizoen na in het 3x3-basketbal. China is net als in het voetbal nochtans geen topland in de 3x3, zeker niet bij de mannen, maar het heeft een olympische agenda.

Thibaut Vervoort - als nummer 6 op de individuele wereldranking de beste 3x3-Belg van het moment - kondigde deze week aan dat hij Team Antwerp ruilt voor een profcontract bij de Chinese federatie. En hij is niet alleen. Ook de Letten Karlis Lasmanis (nummer 12 op de wereldranking) en Edgars Krumins (nummer 20) en de Nederlander Dimeo van der Horst (nummer 8) zouden hun krabbel zetten onder een Chinees contract. De Europese spelers zullen wellicht verdeeld worden over twee teams, aangevuld met Chinese spelers, die tot de WorldTour behoren. Voor de Europeanen is het financieel een aantrekkelijk voorstel. Thibaut Vervoort zou een veelvoud kunnen verdienen van wat Sport Vlaanderen hem betaalt. Nochtans is China momenteel geen dominante speler in het 3x3. Zeker niet bij de mannen.

Olympisch onontgonnen terrein

De reden voor de Chinese interesse in buitenlandse 3x3-topspelers is te zoeken in Parijs. Daar vinden in de zomer van 2024 de Olympische Spelen plaats. Het is een open deur intrappen: de Olympische Spelen zijn in China al decennia een staatszaak. Op de vorige Spelen in Tokio eindigde China tweede in de medaillestand met in totaal 24 medailles minder dan de Verenigde Staten. Elke mogelijkheid om die kloof te dichten, wordt in China nauwgezet onderzocht. 3x3-basketbal is daarvoor nog relatief onontgonnen terrein. In Parijs staat de sport pas voor de tweede keer op het olympische programma. Bij de vrouwen haalde China in het 3x3 een bronzen medaille in Tokio, maar bij de mannen eindigde het meest bevolkte land ter wereld als 8e (en laatste) op de vorige Spelen. Dat kan veel beter.

Kluwen aan kwalifictieregels

Thibaut Vervoort heeft aangekondigd dat hij beschikbaar blijft voor de Belgische nationale ploeg. Wil hij zelf naar de Olympische Spelen in Parijs, dan zal hij zich met de 3x3-Lions moeten kwalificeren. Goede prestaties bij zijn Chinese club kunnen daarbij helpen, maar ook China kan profiteren van goede prestaties van Vervoort en de andere Europeanen. Dat klinkt vreemd, maar heeft alles te maken met het kluwen aan regels die bepalen welke 8 landen naar de Spelen mogen in het 3x3. Simpel samengevat: de landenranking is cruciaal. Om als land een goede ranking te hebben, heb je spelers nodig die zelf goed presteren, maar ook veel punten scoren met hun clubs tijdens het seizoen. Voor dat laatste rekenen de Chinezen op Europese hulp.