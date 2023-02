Thibaut Vervoort verlaat Team Antwerp voor avontuur in China: "Word er ongetwijfeld betere 3x3-speler"

“Ik zal er samen trainen met absolute topspelers in het 3x3. Zij zullen me dagelijks uitdagen om het beste in mezelf naar boven te halen. Hierdoor word ik ongetwijfeld een betere 3x3-speler.”

"Van zodra mijn definitief visum in orde is en ook FIBA de transfer bevestigt, kan het avontuur pas echt beginnen. Deze week starten we al met een eerste voorbereidende stage.”

Dat Must-see TV Team Antwerp verlaat, hoeft geen nadeel te betekenen voor de 3x3 Belgian Lions, volgens coach Steve Ibens. "Andere spelers zullen binnen 3x3 Team Antwerp meer kansen krijgen en beter worden. Ook gaan we nog steeds kunnen rekenen op Thibaut voor internationale toernooien."

De bezieler van het Antwerpse project, Nick Celis, vindt het jammer dat hij een sterke ploeggenoot verliest, maar begrijpt de keuze van Vervoort.

"Voor 3x3 Team Antwerp is dit uiteraard een aderlating, maar we wensen Thibaut het allerbeste. Met Thibaut verliezen we een belangrijk wapen en een ervaren leider op het veld."

"Het is aan ons als groep om dit zo goed mogelijk op te vangen en daar zullen we hard aan werken de komende weken. We hebben voldoende kwaliteiten om competitief te blijven in de FIBA 3x3 World Tour, maar versterking in de breedte zal op korte termijn wel nodig zijn.“