BNXT League: Mechelen wipt Leuven en treft Oostende in halve finales van de play-offs

clock 21:02 21 uur 02. Mechelen mag naar halve finales. Mechelen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de nationale play-offs. Kangoeroes versloeg zondagavond Leuven in de beslissende 3e wedstrijd van de kwartfinales: 98-89. De thuisploeg bouwde een voorsprong van 19 punten uit, maar maakte het zichzelf lastig door een strijdlustig Leuven telkens weer in de match te laten komen. Een driepunter van oude krijger Wen Mukubu, die eerder in de match ook al voor het hoogtepunt van de avond gezorgd had met een snoeiharde dunk, betekende in de laatste minuut de doodsteek voor Leuven. In de halve finales treft Mechelen regerende kampioen Oostende in een heruitgave van de titelfinale van vorig jaar. De andere halve finale gaat tussen Antwerp Giants en Limburg United. . Mechelen mag naar halve finales Mechelen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de nationale play-offs. Kangoeroes versloeg zondagavond Leuven in de beslissende 3e wedstrijd van de kwartfinales: 98-89.



De thuisploeg bouwde een voorsprong van 19 punten uit, maar maakte het zichzelf lastig door een strijdlustig Leuven telkens weer in de match te laten komen.



Een driepunter van oude krijger Wen Mukubu, die eerder in de match ook al voor het hoogtepunt van de avond gezorgd had met een snoeiharde dunk, betekende in de laatste minuut de doodsteek voor Leuven.



In de halve finales treft Mechelen regerende kampioen Oostende in een heruitgave van de titelfinale van vorig jaar. De andere halve finale gaat tussen Antwerp Giants en Limburg United.

clock 21:00 21 uur . Mechelen - Leuven 98-89 (rust: 55-41). Quarters: 30-20, 25-21, 16-24, 27-24 Topschutters Mechelen: AririGuzoh 20, Foerts 20, Loubry 17 Topschutters Leuven: Pritzl 32, Heath 19, Allen 12 . Mechelen - Leuven 98-89 (rust: 55-41) Quarters: 30-20, 25-21, 16-24, 27-24



Topschutters Mechelen: AririGuzoh 20, Foerts 20, Loubry 17



Topschutters Leuven: Pritzl 32, Heath 19, Allen 12

clock 20:25 20 uur 25. basketbal VIDEO: Mechelen-speler Wen Mukubu zorgt voor spektakel met deze monsterdunk

clock 07-05-2023 07-05-2023.

clock 22:33 22 uur 33. Limburg stoor door, Leuven langszij Mechelen. Titelverdediger Oostende en de Antwerp Giants krijgen het gezelschap van Limburg United in de halve finales van de nationale play-offs. De Limburgers slaagden er voor de tweede keer op rij in om Charleroi opzij te zetten. Eerder won het al met 81-71, deze keer eindigde de nagelbijter op 77-83. Antwerp kent zo zijn tegenstander al. Voor Oostende is het nog even koffiedik kijken wie hen in de ogen zal kijken in de andere halve finale. Leuven had zich eerder met 75-62 laten kennen tegen Mechelen, maar de Leuvenaars knokte in het tweede treffen knap terug. Met een overtuigende 86-62 gunt het zichzelf zo een alles-of-nietswedstrijd op zondag. . Limburg stoor door, Leuven langszij Mechelen Titelverdediger Oostende en de Antwerp Giants krijgen het gezelschap van Limburg United in de halve finales van de nationale play-offs. De Limburgers slaagden er voor de tweede keer op rij in om Charleroi opzij te zetten. Eerder won het al met 81-71, deze keer eindigde de nagelbijter op 77-83. Antwerp kent zo zijn tegenstander al.

Voor Oostende is het nog even koffiedik kijken wie hen in de ogen zal kijken in de andere halve finale. Leuven had zich eerder met 75-62 laten kennen tegen Mechelen, maar de Leuvenaars knokte in het tweede treffen knap terug. Met een overtuigende 86-62 gunt het zichzelf zo een alles-of-nietswedstrijd op zondag.

clock 22:32 22 uur 32. Bekijk de hoogtepunten van Charleroi - Limburg United. Bekijk de hoogtepunten van Charleroi - Limburg United

clock 22:31 22 uur 31. Bekijk de hoogtepunten van Leuven - Mechelen. Bekijk de hoogtepunten van Leuven - Mechelen

clock 05-05-2023 05-05-2023.

clock 23:43 23 uur 43. Limburg en Mechelen beginnen met thuiszege aan kwartfinales. Limburg United en Mechelen hebben de nationale play-offs in het basketbal ingezet met een overwinning. Limburg United won van Spirou Charleroi met 81-71, Mechelen bleek te sterk voor Leuven Bears met 75-62. Bij de Limburgers was Jonas Delalieux goed op dreef met 23 punten. Namens Mechelen scoorde Richmond Aririguzoh 22 eenheden. De terugwedstrijden in de kwartfinales staan overmorgen/vrijdag op het programma. Er wordt gespeeld naar een best of three. . Limburg en Mechelen beginnen met thuiszege aan kwartfinales Limburg United en Mechelen hebben de nationale play-offs in het basketbal ingezet met een overwinning. Limburg United won van Spirou Charleroi met 81-71, Mechelen bleek te sterk voor Leuven Bears met 75-62.

Bij de Limburgers was Jonas Delalieux goed op dreef met 23 punten. Namens Mechelen scoorde Richmond Aririguzoh 22 eenheden.

De terugwedstrijden in de kwartfinales staan overmorgen/vrijdag op het programma. Er wordt gespeeld naar een best of three.

clock 23:43 23 uur 43. Domien Loubry in actie voor Mechelen

clock 23:42 23 uur 42. Kangoeroes Mechelen - Leuven Bears 75-62. Quarters: 24-22, 18-13, 19-17, 14-10 Topscorers Mechelen: Aririguzoh 22, Mukubu 14, Davis 12 Topscorers Leuven: Fulkerson 13, Heath 10 . Kangoeroes Mechelen - Leuven Bears 75-62 Quarters: 24-22, 18-13, 19-17, 14-10 Topscorers Mechelen: Aririguzoh 22, Mukubu 14, Davis 12 Topscorers Leuven: Fulkerson 13, Heath 10

clock 23:41 23 uur 41. Bekijk de hoogtepunten van Mechelen - Leuven. Bekijk de hoogtepunten van Mechelen - Leuven

clock 23:40 23 uur 40. Limburg United - Spirou Charleroi 81-71. Quarters: 16-21, 25-23, 21-15, 19-12 Topscorers Limburg: Delalieux 23, Stein 15 en Hammonds 12 Topscorers Charleroi: Jackson 20, Kuta 10 en Schoepen 10 . Limburg United - Spirou Charleroi 81-71 Quarters: 16-21, 25-23, 21-15, 19-12 Topscorers Limburg: Delalieux 23, Stein 15 en Hammonds 12 Topscorers Charleroi: Jackson 20, Kuta 10 en Schoepen 10