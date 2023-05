Kortrijk is klaar voor BNXT League: "Sponsorbudget is in 2 jaar tijd vertienvoudigd"

"We hebben de voorbije jaren achter de schermen hard gewerkt aan onze structuur", vertelt voorzitter Steve Rousseau aan Sporza. "Ik maak me sterk dat we klaar zijn om de stap te zetten naar de BNXT League. Kortrijk is een basketbalminnende stad. De BNXT League was de ambitie van club én stad."

House of Talents Kortrijk Spurs - zo heet de fusieclub voluit - is met meer dan 1.000 leden de grootste club van het land en is nu ook klaar om het hoogste niveau te veroveren.

Kampioen spelen hoefde niet per se om te promoveren - de BNXT League is immers een gesloten competitie - maar met de titel in de Top Division I heeft Kortrijk het voorbije weekend wel de kers op de taart gezet.

Het is een gezonde ambitie om in 2025 de Beker van België te winnen. Dat zou precies 50 jaar na de laatste bekerwinst van Kortrijk zijn.

In Kortrijk dromen ze van een plek in de top 5 en de Elite Gold. Is de club ook op sportief vlak klaar om haar mannetje te staan in de BNXT League? "De basis hebben we dit seizoen al gelegd. Die kern willen we aanvullen met een aantal versterkingen", zegt Rousseau.

"De financiële slagkracht is er. We zijn heel gezond. In 2 jaar tijd is ons sponsorbudget vertienvoudigd en aan aantal West-Vlaamse investeerders heeft ook kapitaal ingebracht. Daardoor is de toekomst van de club voor vele jaren gegarandeerd."

"We blijven wel opletten bij elke euro die we uitgeven. We willen op een gezonde manier voort groeien. Ooit willen we eens de titel winnen, maar daar gaan we geen jaartal op kleven. Het is wel een gezonde ambitie om in 2025 de Beker van België te winnen. Dat zou precies 50 jaar na de laatste bekerwinst van Kortrijk zijn."