Weerzien met Thibaut Vervoort mondt uit in thriller voor Team Antwerp

Begin dit jaar liet sterkhouder Thibaut Vervoort weten dat hij Team Antwerp verlaat voor een avontuur in China. Vanochtend ontmoette de Belgische international zijn voormalige ploegmaats een eerste keer op het Challenger-toernooi in Shenzhen.

Vervoort - of Must See TV in het circuit - liet van zich horen voor zijn nieuw thuispubliek. De sluipschutter was goed voor de helft van de punten: hij maakte er 9 voor Futian.

Bij Team Antwerp nam Dennis Donkor zijn rol knap over. Met 11 punten kroonde de voormalige speler van de Antwerp Giants zich tot topscorer van de match.

Antwerp was lang op achtervolgen aangewezen in Shenzhen. Het keek tegen een kloof van 4 punten aan, tot het in de slotfase langszij kwam (14-14).

Uitgerekend Vervoort zette de Chinezen weer op voorsprong. Met zijn specialiteit, een afstandsschot, maakte de Belgische topper er 16-14 van voor Futian.

Donkor zette 2 vrijworpen om voor 16-16, maar in de slotseconden dribbelde een ploegmaat van Vervoort zich naar de korf: 17-16.

Vervoort genoot met volle teugen.