Geen Vervoort meer bij Antwerp bij start 3x3-seizoen: "Zullen mentaal stap moeten zetten"

Zijn wel nog voltallig én present in Japan: de 2 topteams uit Servië en Litouwen, Ub en Raudonvaris (het voormalige Sakiai). "Dat zijn dit weekend de 2 grote favorieten. Daarachter is er een breed veld, met onder meer Wenen, Amsterdam en Miami, wat eigenlijk gewoon de nationale ploeg van de VS is."

Inschatten waar Antwerp op dit moment staat is moeilijk, ook voor Nick Celis zelf. De krachtsverhoudingen in het 3x3-wereldje zijn in de winter door elkaar geschud, omdat heel wat toppers gezwicht zijn voor Chinese centen. Ook de Antwerpse topscorer Thibaut Vervoort speelt nu voor een Chinees team.

We willen opnieuw de halve finales halen. Een goeie prestatie in Japan zou ons een goeie start geven voor het vervolg van het seizoen.

"Een goeie prestatie in Japan zou ons een goeie start geven voor het vervolg van het seizoen. De winnaar in Utsunomiya krijgt ook nog een ticket voor Manila. Dat zou wel heel extreem zijn. We hebben vorige week een kans laten liggen. Misschien moeten we het maar eens op een verrassende manier doen."

"Vorig jaar hebben we in Utsonomiya de halve finales gespeeld. Dat zouden we toch opnieuw willen doen. Dat betekent zeker de poules overleven en ook de kwartfinales."

En hoe schat Celis de Antwerpse kansen in zonder Thibaut Vervoort? "Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Als we allemaal fit zijn, wordt het wel tijd om ons goeie basketbal ook tegen de goeie ploegen te tonen", vindt hij.

"Mentale tik vorig weekend"

Twijfels over het deelnemersveld dus, maar ook interne twijfels. Afgelopen weekend greep het team op een toernooi in Lausanne naast een WorldTour-ticket voor Manila en bovendien sukkelen Celis en Dennis Donkor met een lichte kuitblessure.

"We hebben in Lausanne fantastisch gespeeld tot aan de halve finale tegen Düsseldorf. Onze start was slecht en wij hebben ons fysiek laten doen. Als we goed spelen, is het heel goed. Als het moeilijker wordt, missen we soms wat weerbaarheid", analyseert Celis de Antwerpse problemen.



"Het was een mentale tik. We hadden dat ticket gewoon moeten pakken, dan stonden we hier toch met een ander gevoel."