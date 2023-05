Nele Gilis moet hoofd buigen in finale Manchester Open

Gilis had op weg naar haar eerste finale op een PSA World Tour Silver-toernooi (76.000 euro) onder meer de titelverdedigster en eerste reekshoofd uitgeschakeld.

Eén overwinning scheidde haar van haar 11e titel, maar tegen derde reekshoofd Nour El Tayeb kon ze het pleit niet in haar voordeel beslechten. Ze verloor in 4 sets: 11-9, 11-7, 5-11 en 11-9.

El Tayeb triomfeerde al eens in Manchester in 2020. In de onderlinge confrontaties leidt El Tayeb nu met 4-1 tegen Gilis.