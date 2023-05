De bevestiging na de stunt: Nele Gilis slaat zich naar finale Manchester Open

Nele Gilis (PSA 9) zet haar triomftocht in Manchester voort.

De 27-jarige plaatste zich voor de finale van de Manchester Open, een PSA World Tour Silver-toernooi (76.000 euro).

Gilis versloeg in haar halve finale de Japanse Satomi Watanabe (PSA 19) in vier sets (11-5, 11-5, 8-11 en 11-4) en had in de kwartfinales al gestunt met een zege tegen titelverdedigster Joelle King (PSA 4). De Nieuw-Zeelandse was het topreekshoofd in Manchester.

Op het wereldkampioenschap in Chicago werd Gilis vorige week in de kwartfinales nog uitgeschakeld door King.

In de finale zondag treft Gilis de Egyptische Nour El Tayeb (PSA 6), het derde reekshoofd en eindwinnares in Manchester in 2020. In de onderlinge confrontaties leidt El Tayeb met 3-1 tegen Gilis.